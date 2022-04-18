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Кличко розповів, скільки людей наразі у Києві

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 21:34
Кличко розповів, скільки людей наразі у Києві
Віталій Кличко, фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві наразі перебуває 2 мільйона 120 тисяч людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в Києві перебуває вже 2 мільйона 120 тисяч людей, бо багато киян, які виїжджали, вже повернулися місто. Столиця потроху оживає.

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Втім, ще раз наголошую: якщо у вас є можливість перебувати в більш безпечному місці, – зачекайте з поверненням до столиці. Спираючись на дані військових, на останні події, ми не виключаємо, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів".

Деталі: Кличко нагадав, що у Дарницькому районі днями були вибухи. В Бровари теж було потрапляння ракет.

"Гарантувати безпеку в місті ми не можемо, бо Київ був і залишається метою агресора", - зазначив він.

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Що передувало: 10 березня Кличко повідомляв, що з Києва за два тижні війни виїхали близько половини мешканців.

"За останніми підрахунками, кожен другий киянин покинув місто, трошки менше 2 мільйонів мешканців зараз знаходиться у Києві", - говорив тоді він.

Теми: Віталій КличкоКиїв
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