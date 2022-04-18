Кличко рассказал, сколько людей сейчас в Киеве

В Киеве сейчас находятся 2 миллиона 120 тысяч человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Сегодня в Киеве находится уже 2 миллиона 120 тысяч человек, потому что многие выезжавшие киевляне уже вернулись в город. Столица понемногу оживает.

Впрочем, еще раз подчеркиваю: если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте – подождите с возвращением в столицу. Опираясь на данные военных, на последние события, мы не исключаем, что Киев – под угрозой ракетных ударов".

Детали: Кличко напомнил, что в Дарницком районе на днях произошли взрывы. В Бровары тоже было попадание ракет.

"Гарантировать безопасность в городе мы не можем, потому что Киев был и остается целью агрессора", – отметил он.

Что предшествовало: 10 марта Кличко сообщал, что из Киева за две недели войны уехали около половины жителей.

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"По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город, чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится в Киеве", - говорил тогда он.