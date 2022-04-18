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Ранковий обстріл Харкова: 3 загиблих, 15 поранених

Понеділок, 18 квітня 2022, 21:51

Внаслідок обстрілу Харкова, який відбувся у понеділок загинуло троє осіб, 15 отримало поранення.

Джерело: керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Пряма мова: "Росіяни обстріляли Основ’янський та Немишлянський райони, також центральну частину міста. Снаряди впали просто біля будинків, на дитячі майданчики, біля пунктів видачі гуманітарної допомоги. Загинули 3 осіб, постраждали - 15, серед них - 14-річна дитина".

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Що ще важливо: за даними Синєгубова, ЗСУ здобувають немало перемог у боях з армією РФ, зокрема і на Ізюмському напрямку. 

Пряма мова: "Бої тривають, тому поки що не про всі події можемо розповідати.

Але, приміром, сьогодні в районі Балаклії Збройні Сили України збили ворожий літак. Бої тривають, саме евакуйовуємо населення із Лозової та Барвінкового. Вже виїхали 54 тисяч людей".

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