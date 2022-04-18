Утренний обстрел Харькова: 3 погибших, 15 раненых

В результате обстрела Харькова, который произошел в понедельник днем, ​​погибли три человека, 15 получили ранения.

Источник: руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Прямая речь: "Россияне обстреляли Основянский и Немышлянский районы, а также центральную часть города. Снаряды упали прямо у домов, на детские площадки, возле пунктов выдачи гуманитарной помощи. Погибли 3 человека, пострадали - 15, среди них - 14-летний ребенок".

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Что еще важно: по данным Синегубова, ВСУ одерживают немало побед в боях с армией РФ, в том числе и на Изюмском направлении.

Прямая речь: "Бои продолжаются, поэтому пока не обо всех событиях можем рассказывать.

Но, например, сегодня в районе Балаклеи Вооруженные Силы Украины сбили вражеский самолет. Бои продолжаются, эвакуируем население из Лозовой и Барвенкового. Уже выехали 54 тысячи человек".