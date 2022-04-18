Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ

Державна прикордонна служба України продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Пряма мова: "Можливість перетину кордону на виїзд за межі країни громадянами України за паспортом громадянина України (внутрішній паспортний документ) продовжено.

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Таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли наші громадяни не можуть швидко і вчасно оформити закордонний паспорт.

Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом.

Це стосується всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони прямують".

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Деталі: Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

Згідно з законодавством, у період дії воєнного стану виїзд дітей до 16 років можливий у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки, без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) або ID-документа.

Водночас Державна прикордонна служба звертає увагу громадян України, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші співвітчизники планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому українцям враховувати всі ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону.

Нагадаємо: Правила перетинання державного кордону громадянами України регламентуються постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 р.

Що передувало: Державна прикордонна служба повернулася до регаламентованого законом формату перетину державного кордону громадянами України - за умови наявності закордонного паспорту, що викликало значний суспільний резонанс.