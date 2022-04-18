Украинцы и дальше смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту – решение ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины продлила возможность пересечения границы для украинцев по внутренним паспортам.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Возможность пересечения границы на выезд за границу гражданами Украины по паспорту гражданина Украины (внутренний паспортный документ) продолжена.

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Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда наши граждане не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт.

Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу.

Это касается всех граждан, независимо от областей, из которых они направляются".

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Детали: Выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).

Согласно законодательства, в период действия военного положения выезд детей до 16 лет возможен в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки, без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины) или ID-документа.

В то же время, Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где наши соотечественники планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому украинцам следует учитывать все ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы.

Напомним: Правила пересечения государственной границы гражданами Украины регламентируются постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 1995 г.

Что предшествовало: Государственная пограничная служба вернулась к регаламентированному законом формату пересечения государственной границы гражданами Украины - при наличии загранпаспорта. Это вызвало значительный общественный резонанс.