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Реформи й відновлення після війни залежать не лише від грошей, але й наших людей – Зеленський

Денис КарловськийПонеділок, 18 квітня 2022, 23:11
зруйнована житлова забудова ірпеня після російської окупації. фото ілюстративне: getty images

Президент Володимир Зеленський вважає, що повоєнна відбудова та модернізація України буде залежати не лише від обсягу фінансової допомоги та вкладень, але й від українців та їхнього бачення.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ідеться не тільки про обсяг фізичної роботи – побудувати житло, відновити підприємства, завести новий бізнес, який працюватиме на відбудову інфраструктури та на оновлення економічних відносин в нашій державі. 

Але і про переосмислення того, як буде розвиватись наша країна надалі. Які галузі можуть стати основою зростання після війни. Які рішення і ресурси потрібні, щоб збільшити рівень переробки в Україні і не торгувати сировиною, як це було раніше. Які міста стануть локомотивами економічного і технологічного зростання, підтягуючи за собою навколишні райони.

Станом на цей час – якщо уважно послухати всі дискусії, які ведуться в нашій країні на різному рівні про післявоєнне відновлення – основна тема в них фактично про гроші. Який пакет фінансів потрібен, щоб відновитись після війни? 

Але я завжди наголошую, що гроші – це не фундамент для розвитку країни. Ідеї, люди – ось фундамент. А вже коли є ідеї, є наш народ, то починаєш бачити, для чого і в якому обсязі потрібні гроші".

Деталі: Президент зазначив, що серед пріоритетів реформ буде полегшення ведення бізнесу, цифровізація та посилення військово-промислового комплексу.

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Усі реформи та повоєнну відбудову слід зважувати в перспективі входження України в Європейський Союз, що має стати запорукою довгострокового відновлення й модернізації України.

Зеленський сказав, що він провів нараду сьогодні, на якій обговорювали комплекс заходів щодо повоєнної відбудови, насамперед житла для українців, модернізації державних інститутів і пришвидшення економічного відновлення. Він запевнив, що український уряд веде двосторонні перемовини з країнами-партнерами та міжнародними фінансовими інститутами щодо співпраці й допомоги для реалізації всіх цих реформ.

Передісторія:

  • Український уряд надав керівникам ЄС відповіді на першу частину опитувальника, за якими Єврокомісія буде вирішувати, чи надавати Україні статус країни-кандидата на входження в блок.
  • Станом на 18 квітня, загальна сума прямих збитків для інфраструктури України внаслідок вторгнення Росії сягнула 85 мільярдів доларів.

Теми: реформиекономікаЗеленськийжитло
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