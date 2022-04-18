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Реформы и восстановление после войны зависит не только от денег, но и наших людей – Зеленский

Денис КарловскийПонедельник, 18 апреля 2022, 23:11

Президент Владимир Зеленский считает, что послевоенное восстановление и модернизация Украины будет зависеть не только от объема финансовой помощи и вложений, но от украинцев и их видения.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Речь идет не только об объеме физической работы – построить жилье, восстановить предприятия, завести новый бизнес, который будет работать на восстановление инфраструктуры и обновление экономических отношений в нашем государстве.

Но и о переосмыслении того, как будет развиваться наша страна дальше. Какие отрасли могут стать основой роста после войны. Какие решения и ресурсы необходимы, чтобы увеличить уровень переработки в Украине и не торговать сырьем, как это было раньше. Какие города станут локомотивами экономического и технологического роста, подтягивая окружающие районы.

По состоянию на это время – если внимательно послушать все дискуссии, которые ведутся в нашей стране на разном уровне послевоенного восстановления – основная тема у них фактически о деньгах. Какой пакет финансов необходим для восстановления после войны?

Но я всегда подчеркиваю, что деньги – это не фундамент для развития страны. Идеи, люди – вот фундамент. А когда есть идеи, есть наш народ, то начинаешь видеть, для чего и в каком объеме нужны деньги".

Детали: Президент отметил, что среди приоритетов реформ будет облегчение ведения бизнеса, цифровизация и усиление военно-промышленного комплекса.

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Все реформы и послевоенное восстановление следует взвешивать в перспективе вхождения Украины в Европейский Союз, что должно стать залогом долгосрочного восстановления и модернизации Украины.

Зеленский сказал, что он провел совещание сегодня, на котором обсуждали комплекс мер по послевоенному восстановлению, в первую очередь, жилья для украинцев, модернизации государственных институтов и ускорения экономического восстановления. Он заверил, что украинское правительство ведет двусторонние переговоры со странами-партнерами и международными финансовыми институтами по сотрудничеству и помощи для реализации всех этих реформ.

Предыстория:

  • Украинское правительство предоставило руководителям ЕС ответы на первую часть опросника, по которым Еврокомиссия будет решать, предоставлять ли Украине статус страны-кандидата на вхождение в блок.
  • По состоянию на 18 апреля, общая сумма прямого ущерба для инфраструктуры Украины вследствие вторжения России достигла 85 миллиардов долларов.

Темы: реформыэкономикаЗеленскийжилье
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