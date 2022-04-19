Байден "не планує відвідувати Київ" – Білий дім
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президент Штатів Джо Байден не планує відвідувати Київ.
Джерело: Псакі, цитує AFP
Пряма мова: "Президент не планує їхати. Дозвольте мені просто повторити це".
Деталі: Низка європейських лідерів відвідала Київ і зустрілася з Зеленським.
Однак, на думку Білого дому, візит Байдена представляв би складнішу проблему безпеки. Адміністрація Байдена заявила, що замість цього хоче відправити високопоставленого чиновника, швидше за все, держсекретаря Ентоні Блінкена або міністра оборони Ллойда Остіна.
Минулого тижня Байден сказав, що "ми приймаємо це рішення", і відповів "так" на питання журналіста, чи може він (Байден – ред.) поїхати в Україну.
У понеділок Псакі чітко дала зрозуміти, що "якщо хтось поїде (в Україну – ред.)... ми не будемо вказувати, хто і коли, з міркувань безпеки".
Прессекретар Байдена також підтвердила, що є сподівання на повернення посольства США в Києві, хоча не вказала термінів.
"Це, безумовно, є нашою метою. Очевидно, що дипломатична присутність на місцях є важливою", - сказала Псакі.
Передісторія:
- Як відомо, останнім часом Київ відвідала низка світових лідерів, включаючи президенту Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка заявила після візиту: ми побачили обличчя путінської армії.
- Нещодавно Байден визнав, що готує візит до України, але джерела уточнили, що йдеться про візит когось з представників його команди..
- Між тим, минулого тижня вперше з початку війни офіційні особи США приїхали в Україну, відвідали Бучу та Бородянку.
- Президент Володимир Зеленський заявив у неділю, що чекає на візит президента США Джо Байдена, імовірно до Києва.