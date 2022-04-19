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Байден "не планує відвідувати Київ" – Білий дім

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 00:42
Джо Байден, фото: Getty Images

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президент Штатів Джо Байден не планує відвідувати Київ.

Джерело: Псакі, цитує AFP

Пряма мова: "Президент не планує їхати. Дозвольте мені просто повторити це".

Деталі: Низка європейських лідерів відвідала Київ і зустрілася з Зеленським.

Однак, на думку Білого дому, візит Байдена представляв би складнішу проблему безпеки. Адміністрація Байдена заявила, що замість цього хоче відправити високопоставленого чиновника, швидше за все, держсекретаря Ентоні Блінкена або міністра оборони Ллойда Остіна.

Минулого тижня Байден сказав, що "ми приймаємо це рішення", і відповів "так" на питання журналіста, чи може він (Байден – ред.) поїхати в Україну.

У понеділок Псакі чітко дала зрозуміти, що "якщо хтось поїде (в Україну – ред.)... ми не будемо вказувати, хто і коли, з міркувань безпеки".

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Прессекретар Байдена також підтвердила, що є сподівання на повернення посольства США в Києві, хоча не вказала термінів.

"Це, безумовно, є нашою метою. Очевидно, що дипломатична присутність на місцях є важливою", - сказала Псакі.

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Теми: СШАБайденУкраїнавійна
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