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Зеленський вважає, що Байден особисто приїде в Україну

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 18:55
Зеленський і Байден, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський чекає на візит президента США Джо Байдена, імовірно до Києва.

Про це він повідомив у інтерв’ю телепрограмі State of the Union, що виходить на каналі CNN, пише "Європейська правда".

Повна версія інтерв’ю буде транслюватися у неділю 17 квітня, а наразі оприлюднені фрагменти розмови Зеленського із ведучим Джейком Таппером. Один з них присвячений можливості візиту президента США до України.

"Чи хочете ви, щоби президент Байден приїхав сюди?" - спитав Таппер, перебуваючи разом із Зеленським в одному з приміщень Офісу президента на вулиці Банковій, у Києві.

"Так", - відразу відповів президент.

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"А є якісь плани щодо його приїзду?", - уточнив ведучий.

"Думаю, він приїде. Я думаю, він приїде, - повторив Зеленський, - Це звичайно його рішення, і це залежатиме від безпекової ситуації. Але я вважаю, що оскільки він є президентом США, то він повинен приїхати. Щоби побачити".

Як відомо, останнім часом Київ відвідала низка світових лідерів, включаючи президенту Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка заявила після візиту: ми побачили обличчя путінської армії.

Нещодавно Байден визнав, що готує візит до України, але джерела уточнили, що йдеться про візит когось з представників його команди..

Між тим, минулого тижня вперше з початку війни офіційні особи США приїхали в Україну, відвідали Бучу та Бородянку.

Теми: ЗеленськийБайден
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