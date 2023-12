Зеленський вважає, що Байден особисто приїде в Україну

Президент Володимир Зеленський чекає на візит президента США Джо Байдена, імовірно до Києва.

Про це він повідомив у інтерв’ю телепрограмі State of the Union, що виходить на каналі CNN, пише "Європейська правда".

TAPPER: "Do you want President Biden to come here?"



ZELENSKY: "Yes."



TAPPER: Are there any plans for him to come?



ZELENSKY: "I think he will." #CNNSOTU pic.twitter.com/oTMk7e4Xd8

