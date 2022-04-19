Байден "не планирует посещать Киев" – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Штатов Джо Байден не планирует посещать Киев.

Источник: Псаки, цитирует AFP

Прямая речь: "Президент не планирует уезжать. Позвольте мне просто повторить это".

Детали: Ряд европейских лидеров посетили Киев и встретились с Зеленским.

Однако визит Байдена, по мнению Белого дома, представлял бы более сложную проблему безопасности. Администрация Байдена заявила, что вместо этого хочет отправить высокопоставленного чиновника, скорее всего, госсекретаря Энтони Блинкена или министра обороны Ллойда Остина.

На прошлой неделе Байден сказал, что "мы принимаем это решение", и ответил "да" на вопрос журналиста, может ли он (Байден – ред.) уехать в Украину.

В понедельник Псаки четко дала понять, что "если кто поедет (в Украину – ред.)... мы не будем указывать, кто и когда, из соображений безопасности".

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Пресссекретарь Байдена также подтвердила, что есть надежда на возвращение посольства США в Киеве, хотя не указала сроки.

"Это, безусловно, является нашей целью. Очевидно, что дипломатическое присутствие на местах важно", - сказала Псаки.

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