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Байден і Макрон скликають світових лідерів через новий наступ Росії – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 02:52
Байден і Макрон скликають світових лідерів через новий наступ Росії – ЗМІ
Макрон та Байден, фото AFP/Getty Images

Президенти США і Франції Джо Байден та Емануель Макрон проведуть у вівторок нараду з іншими главами держав з приводу нового наступу Росії на Україну.

Джерело: BFMTV з посиланням на джерела в Єлисейському палаці

Деталі: Сполучені Штати скликають у вівторок нараду з главами кількох держав: Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Італії, Польщі, Румунії з приводу нового наступу Росії на Україну.

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"Також будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і президент Європейської ради Шарль Мішель" – повідомляє видання.

Теми: війнаБайденМакрон
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