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Байден и Макрон созывают мировых лидеров из-за нового наступления России – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 19 апреля 2022, 02:52
Байден и Макрон созывают мировых лидеров из-за нового наступления России – СМИ
Макрон и Байден, фото AFP/Getty Images

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон проведут во вторник совещание с другими главами государств по поводу нового наступления России на Украину.

Источник: BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце

Детали: Соединенные Штаты созывают во вторник совещание с главами нескольких государств: Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии по поводу нового наступления России на Украину.

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"Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель" – сообщает издание.

Темы: войнаБайденМакрон
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