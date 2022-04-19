Байден и Макрон созывают мировых лидеров из-за нового наступления России – СМИ

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон проведут во вторник совещание с другими главами государств по поводу нового наступления России на Украину.

Источник: BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце

Детали: Соединенные Штаты созывают во вторник совещание с главами нескольких государств: Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии по поводу нового наступления России на Украину.

"Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель" – сообщает издание.