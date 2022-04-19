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Ворожі кораблі відійшли від українського берега майже на 200 км – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 06:01
ілюстративне фото wikipedia.org

Російські військові Ворожі кораблі у Чорноморській операційній зоні відійшли майже на 200 км від українських берегів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від українських берегів.

Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються".

Нагадаємо: Збройні сили України на південних рубежах оборони знищили 28 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки.

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Теми: Збройні силиЧорне моревійна
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