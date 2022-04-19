Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворожі кораблі відійшли від українського берега майже на 200 км – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 06:01
Ворожі кораблі відійшли від українського берега майже на 200 км – ОК Південь
ілюстративне фото wikipedia.org

Російські військові Ворожі кораблі у Чорноморській операційній зоні відійшли майже на 200 км від українських берегів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від українських берегів.

Реклама:

Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються".

Нагадаємо: Збройні сили України на південних рубежах оборони знищили 28 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки.

Теми: Збройні силиЧорне моревійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Збройні сили
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: