Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вражеские корабли отошли от украинского берега почти на 200 км – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВторник, 19 апреля 2022, 06:01
Вражеские корабли отошли от украинского берега почти на 200 км – ОК Юг
иллюстративное фото wikipedia.org

Российские военные вражеские корабли в Черноморской операционной зоне отошли почти на 200 км от украинских берегов.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка из ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов.

Реклама:

Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются".

Напомним: Вооруженные силы Украины на южных рубежах обороны уничтожили 28 оккупантов и 5 единиц вражеской техники.

Темы: Вооруженные силыЧерное моревойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
Все новости...
Реклама: