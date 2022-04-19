Вражеские корабли отошли от украинского берега почти на 200 км – ОК "Юг"

Российские военные вражеские корабли в Черноморской операционной зоне отошли почти на 200 км от украинских берегов.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка из ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов.

Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются".

Напомним: Вооруженные силы Украины на южных рубежах обороны уничтожили 28 оккупантов и 5 единиц вражеской техники.