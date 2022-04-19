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Голова Бєлгородської області РФ стверджує, що "з боку України" обстріляли село

Олена РощінаВівторок, 19 квітня 2022, 07:17
Голова Бєлгородської області РФ стверджує, що з боку України обстріляли село
Головчине на мапі

Керівник Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив про обстріл села Головчине "з боку України".

Джерело: Telegram губернатора Настоящий Гладков

Деталі: Гладков заявив, що є руйнування.

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Спочатку даних про постраждалих не було, потім губернатор заявив, що постраждала жінка і їй надається медична допомога.

Заяву Гладкова поширив неофіційний Телеграм-канал Міноборони РФ Zvezdanews.

Нагадаємо: Голова Бєлгородської області вже не вперше заявляє про обстріли з боку України. Росія погрожувала бити ракетами по Києву та інших українських містах нібито "у відповідь на диверсії". 

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13 квітня речник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив: "Бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об’єктах на території РФ. Якщо такі випадки триватимуть, то збройні сили РФ завдадуть ударів по центрах прийнятя рішень, у тому числі в Києві".

Росія почала повномасштабну війну проти України 24 лютого, після 8 років гібриної війни. Армія РФ атакує українські міста, руйнує цивільну інфраструктуру, цілеспрямовано вбиває мирних жителів України. 

Теми: Росіявійнапровокації
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