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Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"

Денис КарловськийСереда, 13 квітня 2022, 20:31
Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть раніше не робили такого
наслідки ракетного удару російських окупантів по трц retroville в києві 21 березня. фото: RODRIGO ABD

Російське військове керівництво погрожує ракетними ударами по Києву, якщо українці нібито не перестануть проводити диверсії на території РФ.

Джерело: брифінг речника міністерства оборони РФ Ігоря Конашенкова

Пряма мова Конашенкова: "Бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об’єктах на території РФ.

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Якщо такі випадки триватимуть, то збройні сили РФ завдадуть ударів по центрах ухвалення рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія раніше утримувалась".

Передісторія:

  • Росіяни завдавали ракетних ударів по Києву з перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну. 25 лютого рештки російських ракет, які збила українська система ППО впали на багатоквартирний будинок на столичних Позняках. 26 лютого російська ракета влучила в багатоповерхівку на проспекті Валерія Лобановського.
  • 1 березня росіяни влучили в телевежу на Дорогожичах біля Бабиного Яру, внаслідок чого загинуло 5 перехожих. 2 березня українські системи ППО збили над Південним залізничним вокзалом російські ракети, що летіли в напрямках будівлі Міністерства оборони. 14 березня уламки збитої ракети окупантів розтрощили будинок і тролейбус на Куренівці в Києві
  • 18 березня російська ракета влучила в житловий масив на Виноградарі, від чого одна людина загинула, ще 19 осіб дістали поранення, зокрема четверо дітей. 21 березня російські ракети вщент зруйнували сучасний ТРЦ Retroville на Виноградарі, внаслідок чого загинуло щонайменше 4 людей.
  • Мер Києва Віталій Кличко вкотре заявив 13 квітня, що жителям столиці, які евакуювались з міста, поки що зарано повертатися. Військові пояснили місцевій владі, що росіяни ще можуть завдати ракетних ударів по Києву, а крім того на околицях столиці дуже багато мін і нерозірваних боєприпасів.
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило 12 квітня, що росіяни планують првоести низку терактів на території РФ, аби звинуватити українців та виправдати жорстокість російської армії стосовно цивільного населення. 1 квітня біля Бєлґорода в Росії вибухнула нафтобаза, нібито внаслідок повітряної атаки українських гелікоптерів. На початку квітня місцева влада Бєлґорода заявляла, що поблизу міста нібито впав "український снаряд".

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Теми: обстрілКиївРосіявійна
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