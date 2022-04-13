Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"

наслідки ракетного удару російських окупантів по трц retroville в києві 21 березня. фото: RODRIGO ABD

Російське військове керівництво погрожує ракетними ударами по Києву, якщо українці нібито не перестануть проводити диверсії на території РФ.

Джерело: брифінг речника міністерства оборони РФ Ігоря Конашенкова

Пряма мова Конашенкова: "Бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об’єктах на території РФ.

Якщо такі випадки триватимуть, то збройні сили РФ завдадуть ударів по центрах ухвалення рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія раніше утримувалась".

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