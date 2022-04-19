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Глава Белгородской области РФ утверждает, что "со стороны Украины" обстреляли село

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 07:17
Головчино на карте

Руководитель Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Головчино "со стороны Украины".

Источник: Telegram губернатора Настоящий Гладков

Детали: Гладков заявил, что есть разрушения. 

Сначала сведений о пострадавших не было, потом губернатор заявил, что пострадала женщина и ей оказывается медицинская помощь.

Заявление Гладкова распространил неофициальный Телеграмм-канал Минобороны РФ Zvezdanews.

Напомним: Глава Белгородской области уже не впервые заявляет об обстрелах со стороны Украины. Россия угрожала бить ракетами по Киеву и другим украинским городам якобы "в ответ на диверсии".

13 апреля пресс-секретарь Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил: "Видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если такие случаи будут продолжаться, то вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля, после 8 лет гибридной войны. Армия РФ атакует украинские города, разрушает гражданскую инфраструктуру, целенаправленно убивает мирных жителей Украины.

Темы: Росcиявойнапровокации
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