Глава Белгородской области РФ утверждает, что "со стороны Украины" обстреляли село
Руководитель Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Головчино "со стороны Украины".
Источник: Telegram губернатора Настоящий Гладков
Детали: Гладков заявил, что есть разрушения.
Сначала сведений о пострадавших не было, потом губернатор заявил, что пострадала женщина и ей оказывается медицинская помощь.
Заявление Гладкова распространил неофициальный Телеграмм-канал Минобороны РФ Zvezdanews.
Напомним: Глава Белгородской области уже не впервые заявляет об обстрелах со стороны Украины. Россия угрожала бить ракетами по Киеву и другим украинским городам якобы "в ответ на диверсии".
13 апреля пресс-секретарь Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил: "Видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если такие случаи будут продолжаться, то вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля, после 8 лет гибридной войны. Армия РФ атакует украинские города, разрушает гражданскую инфраструктуру, целенаправленно убивает мирных жителей Украины.