Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США пригрозили Китаю последствиями за помощь России

Ольга ГлущенкоВторник, 19 апреля 2022, 07:35
Нед Прайс, фото: getty images

Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот предоставит России оружие или будет помогать обойти санкции.

Источник: Представитель Госдепа США Нед Прайс, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или попытаться помочь России обойти санкции, то он столкнется с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров".

Детали: Прайс отметил, что в США продолжат внимательно следить за уровнем поддержки, которую Китай оказывает РФ.

В Китае неоднократно заявляли, что санкции против России лишь усугубляют ситуацию, и призывали США содействовать миру практическими действиями.

Предыстория:

  • Россия на фоне военного провала в Украине пыталась выпросить у Китая военную и экономическую помощь. Однако и Россия, и Пекин отрицали наличие таких "спасательных" для Путина запросов.
  • Президент США Джо Байден 18 марта разговаривал по телефону с главой Китая Си Цзиньпином. Тогда китайский лидер заверил Байдена, что КНР не заинтересована в войне в Украине, которую развязал президент РФ Владимир Путин.
  • Во вторник, 22 марта, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что с момента этого разговора администрация Байдена не зафиксировала ни одного факта предоставления Китаем военной помощи России.
  • В начале апреля Китай заверил Европейский Союз, что приложит усилия ради мира в Украине, но заявил, что будет это делать на его собственных условиях, без более жесткого давления на Россию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАКитайРосcиявойна
Главное сегодня

Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении

Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса

Зеленский наградил морпехов, защищающих Мариуполь

Россияне готовят "псевдореферендумы" на юге Украины, уже есть бюллетени – разведка

Украденные в Украине американские комбайны нашлись у Кадырова

ВСУ возобновили контроль над Марьинкой Донецкой области – сводка Генштаба

Все новости...
США
США нацелят санкции на военно-промышленный комплекс России – Минфин
Пентагон опровергает информацию РФ о сбитом украинском самолете с оружием
США изучают возможность назвать Россию государством-спонсором терроризма - Госдеп
Последние новости
02:48
Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города
02:17
Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"
01:42
Производитель дронов Switchblade передаст Украине 100 беспилотников
01:08
США и союзники обсудили послевоенные гарантии безопасности для Украины
00:56
Минус самолет и вертолет: ВСУ поразили девять целей россиян
00:43
Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении
00:26
Евро-0 и плохой день для автопрома РФ: экономические итоги
00:23
Россияне снова предлагают защитникам Мариуполя сдаться в плен
00:18
Две трети чехов поддерживают принятие украинских беженцев – опрос
23:57
Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса
Все новости...