США пригрозили Китаю последствиями за помощь России

Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот предоставит России оружие или будет помогать обойти санкции.

Источник: Представитель Госдепа США Нед Прайс, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или попытаться помочь России обойти санкции, то он столкнется с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров".

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Детали: Прайс отметил, что в США продолжат внимательно следить за уровнем поддержки, которую Китай оказывает РФ.

В Китае неоднократно заявляли, что санкции против России лишь усугубляют ситуацию, и призывали США содействовать миру практическими действиями.

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