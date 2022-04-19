США пригрозили Китаю последствиями за помощь России

Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот предоставит России оружие или будет помогать обойти санкции.

Источник: Представитель Госдепа США Нед Прайс, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или попытаться помочь России обойти санкции, то он столкнется с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров".

Детали: Прайс отметил, что в США продолжат внимательно следить за уровнем поддержки, которую Китай оказывает РФ.

В Китае неоднократно заявляли, что санкции против России лишь усугубляют ситуацию, и призывали США содействовать миру практическими действиями.

Предыстория:

Россия на фоне военного провала в Украине пыталась выпросить у Китая военную и экономическую помощь. Однако и Россия, и Пекин отрицали наличие таких "спасательных" для Путина запросов.

Президент США Джо Байден 18 марта разговаривал по телефону с главой Китая Си Цзиньпином. Тогда китайский лидер заверил Байдена, что КНР не заинтересована в войне в Украине, которую развязал президент РФ Владимир Путин.

Во вторник, 22 марта, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что с момента этого разговора администрация Байдена не зафиксировала ни одного факта предоставления Китаем военной помощи России.

В начале апреля Китай заверил Европейский Союз, что приложит усилия ради мира в Украине, но заявил, что будет это делать на его собственных условиях, без более жесткого давления на Россию.