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Регіони: в Миколаєві від обстрілу загорівся дім, важкі бої на сході України

Олена РощінаВівторок, 19 квітня 2022, 08:53
Миколаїв, пожежа після обстрілу, фото ДСНС

У ніч на 19 квітня тривали обстріли Харкова, точилися бої в Луганській та Донецькій областях, Миколаїв обстріляли із РСЗВ, Дніпропетровську область – з "Градів", по всій Херсонській області працювала артилерія. 

Джерело: дані голів регіонів станом на 8-му ранку вівторка 19 квітня, головне управління ДСНС у Миколаївській області 

Деталі: Харків: всю ніч знову тривоги та обстріли окупантами житлових районів. По області активізувалися бої в Ізюмському напрямку. За добу – 15 поранених, 5 цивільних загинули

Із населених пунктів Лозова та Барвінкове, з яких проводили евакуацію, виїхали 54 тисячі людей.

Луганщина: найгарячіше у Кремінній та Попасній, де точаться бої у середмістях. Проте ЗСУ зберігають контроль над цими територіями.

Майже уся інфраструктура зруйнована.  Вночі потужних обстрілів не було. 18 квітня 4 людини загинули, 9  поранених.

Донеччина: Обстріли з артилерії та "Градів" Авдіївки, Мар'їнки, Торецька, Нью-Йорка, Вугледару. Важкі бої на Лиманщині. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. 

ВІДЕО ДНЯ

За добу 4 загиблих, 5 поранених

Маріуполь – без змін.

Дніпропетровщина: крім повітряних тривог вночі, обстріли з "Градів" населених пунктів на межі з Херсонщиною. Без постраждалих. На ранок спокійно.

Херсонщина: вибухи та артобстріли на території всієї області. Найбільш критична ситуація на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей (Станіславська, Чорнобаївська, Високопільська, Нововоронцовська та Великоолександрівська ТГ). 

Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка. 

Миколаївська область: вночі обстріл Миколаєва системами залпового вогню. В результаті – пожежа у житловому будинку. 

Велика кількість нездетонованих касетних боєприпасів, працює ДСНС.

 

Також були обстріли сіл Лимани, Галициново, Балобанівка. 

Є пошкодження ліній електропередач та газу. Інформація наразі уточнюються. Попередньо без постраждалих.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Теми: війнаМиколаївДніпропетровська областьДонбас
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