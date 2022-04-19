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Регионы: в Николаеве от обстрела загорелся дом, тяжелые бои на востоке Украины

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 08:53
Регионы: в Николаеве от обстрела загорелся дом, тяжелые бои на востоке Украины
Николаев, пожар после обстрела, фото ГСЧС

В ночь на 19 апреля продолжались обстрелы Харькова, шли бои в Луганской и Донецкой областях, Николаев обстреляли из РСЗО, Днепропетровскую область – из "Градов", по всей Херсонской области работала артиллерия.

Источник: данные глав регионов по состоянию на 8 утра вторника 19 апреля, главное управление ГСЧС в Николаевской области

Детали: Харьков: всю ночь снова тревоги и обстрелы оккупантами жилых районов. По области активизировались бои в Изюмском направлении. За сутки – 15 раненых, 5 гражданских погибли.

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Из населенных пунктов Лозовая и Барвенково, из которых проводили эвакуацию, уехали 54 тысячи человек.

Луганщина: горячее всего в Кременной и Попасной, где идут бои в центрах. Однако ВСУ сохраняют контроль над этими территориями. 

Практически вся инфраструктура разрушена. Ночью мощных обстрелов не было. 18 апреля 4 человека погибли, 9 ранены.

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Донеччина: Обстрелы из артиллерии и "Градов" Авдеевки, Марьинки, Торецка, Нью-Йорка, Угледара. Тяжелые бои на Лиманщине. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

За сутки 4 погибших, 5 раненых.

Мариуполь – без изменений.

Днепропетровская область: кроме воздушных тревог ночью, обстрелы из "Градов" населенных пунктов на границе с Херсонской областью. Без пострадавших. Утром спокойно.

Херсонская область: взрывы и артобстрелы на территории всей области. Самая критичная ситуация на границе Николаевской и Днепропетровской областей (Станиславская, Чернобаевская, Высокопольская, Нововоронцовская и Великоалександровская ТО).

Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация стабильно тяжелая.

Николаевская область: ночью обстрелы Николаева системами залпового огня. В результате – пожар в жилом доме. 

Большое количество несдетонировавших кассетных боеприпасов, работает ГСЧС.

 

Также были обстрелы сел Лиманы, Галициново, Балабановка.

Имеются повреждения линий электропередач и газа. Информация пока уточняются. Предварительно без пострадавших.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Сумщине и Черниговщине.

Темы: войнаНиколаевДнепропетровская областьДонбасс
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