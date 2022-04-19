Дніпропетровщина: окупанти знову обстріляли з "Градів" Криворізький район

Уночі 19 квітня російські окупанти масово обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії населені пункти у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook

Пряма мова Резніченка: "Ніч була тривожною. Окупанти знову обстріляли з "Градів" Зеленодольську громаду. Є руйнування будинків. Людей не зачепило".

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Деталі: Вілкул зазначив, що під вогонь потрапили населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та ін.

Резніченко повідомив, що станом на ранок "все нормально". Він закликав людей виходити на роботу і продовжувати працювати на перемогу.

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