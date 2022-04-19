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Напад Росії на Україну: кількість поранених дітей зросла до 367

Ірина БалачукВівторок, 19 квітня 2022, 09:03
Українські реалії: порожній дитячий майданчик на фоні пожежі, спричиненої російськими обстрілами. Фото з Telegram Володимира Зеленського

За останню добу щонайменше 5 українських дітей отримали поранення у результаті російських обстрілів, загальна кількість поранених за час війни зросла уже до 367, щонайменше 205 дітей – загинули.  

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Більше 572 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За останню добу офіційне число загиблих дітей не змінилося – 205. Зросла кількість поранених – 367.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (118), Київській (108), Харківській (91), Чернігівській (54), Херсонській (43), Миколаївській (40), Луганській (36), Запорізькій (25), Сумській (16), Житомирській (15) областях та столиці (16).

Зокрема, стало відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області підірвався на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. У результаті цього 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.
 
18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина.
 
Також 18 квітня через обстріл с. Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка.
 
18 квітня росіяни завдали ракетного удару по території міста Львова, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновані повністю.

Передісторія: 

  • За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.

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Теми: Українавійнадіти
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