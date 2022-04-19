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Нападение России на Украину: количество раненых детей выросло до 367

Ирина БалачукВторник, 19 апреля 2022, 09:03
Украинские реалии: пустая детская площадка на фоне пожара, вызванного российскими обстрелами. Фото из Telegram Владимира Зеленского

За последние сутки по меньшей мере 5 украинских детей получили ранения в результате российских обстрелов, общее количество раненых за время войны выросло уже до 367, по меньшей мере 205 детей погибли.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Более 572 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось – 205. Возросло количество раненых – 367.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (118), Киевской (108), Харьковской (91), Черниговской (54), Херсонской (43), Николаевской (40), Луганской (36), Запорожской (25), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16).

В частности, стало известно, что 14 марта в лесополосе вблизи села Захаровка Киевской области подорвался на неустановленном взрывном устройстве гражданский автомобиль, на котором семья пыталась эвакуироваться в безопасное место. В результате этого 8-летний ребенок получил ранения, его мать погибла.

18 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами с. Шандриголовое в Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.

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Также 18 апреля из-за обстрела с. Преображенка в Запорожской области получила ранение 14-летняя девочка.

18 апреля россияне нанесли ракетный удар по территории города Львова, в результате чего 3-летний ребенок получил ранения.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России в Украине повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

Предыстория: 

  • По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.

Темы: Украинавойнадети
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