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У Маріуполі росіяни б’ють не лише по "Азовсталі", а й по житловому сектору – радник мера

Олена РощінаВівторок, 19 квітня 2022, 09:42
У Маріуполі росіяни б’ють не лише по Азовсталі, а й по житловому сектору – радник мера
Маріуполь, скриншот із відео

У заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська не лише скидають бомби на "Азовсталь", але й хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 

Пряма мова: "Окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії та танків продовжують хаотичне нанесення ударів по житловому сектору Лівобережного району по лінії від бульвару Меотиди. 

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При цьому вчора окупанти відкрили доступ цивільним в цю зону для збору речей з домівок. З урахуванням обов'язкових білих стрічок, якими росіяни позначають себе, окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "приманки" для українських снайперів".

Деталі: Андрющенко додав, що у зв’язку з початком потужнішого наступу на сході України спостерігається тенденція ротації російських військових на найманців із так званої "ДНР". 

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Припускають, що це пов’язано з намаганням посилити позиції в частині наступу. 

"З цим виникла нова хвиля мародерства з боку російських військових. Вони масово вскривають вцілілі квартири та вивозять майно – переважно побутову техніку. Нічого нового для росіян – крадіжки та підлість", – зазначив радник мера.

Нагадаємо: Вважається, що на на території заводу "Азовсталь" розмістилися українські захисники, зокрема бійці полку "Азов". Однак 18 квітня повідомлялося, що на "Азовсталі" ховаються цивільні, зокрема жінки і діти.

Теми: МаріупольвійнаАзов
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