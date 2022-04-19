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В Мариуполе россияне бьют не только по "Азовстали", но и по жилому сектору – советник мэра

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 09:42
Мариуполь, скриншот с видео

В заблокированном российской армией Мариуполе оккупационные войска не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотически обстреливают жилищный сектор, куда только накануне пустили гражданских лиц.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды.

При этом вчера оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону для сбора вещей из домов. С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве приманки для украинских снайперов".

Детали: Андрющенко добавил, что в связи с началом более мощного наступления на востоке Украины наблюдается тенденция ротации российских военных на наемников из так называемой "ДНР".

Предполагается, что это связано с попыткой усилить позиции в части наступления.

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"С этим возникла новая волна мародерства со стороны российских военных. Они массово вскрывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество – преимущественно бытовую технику. Ничего нового для россиян – воровство и подлость", – отметил советник мэра.

Напомним: Считается, что на территории завода "Азовсталь" разместились украинские защитники, в том числе бойцы полка "Азов". Однако 18 апреля сообщалось, что на "Азовстале" прячутся гражданские, в том числе женщины и дети.

Темы: МариупольвойнаАзов
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