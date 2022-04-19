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Масштабний наступ на Донбас: експерти вважають, що він ще не розпочався

Ірина БалачукВівторок, 19 квітня 2022, 11:06
Масштабний наступ на Донбас: експерти вважають, що він ще не розпочався
Російські танки на південному сході України. Фото Getty Images

Думки українських та іноземних експертів щодо того, що Росія вже розпочала свій масштабний наступ на сході України, розділились: одні впевнені, що російська армія все ще готується до великого бою, інші вважають, що окупанти вже виснажені.

Джерело: New York Times

Дослівно NYT: "Високопоставлені українські чиновники заявили, що очікуваний російський наступ на сході України розпочався у понеділок, але деякі їхні колеги та іноземні військові аналітики назвали ці дії просто підготовкою до значно більшого наступу".

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Деталі: Зазначається, що Росія посилила обстріл українських міст і нанесення ракетних ударів по всій країні, оскільки російські сухопутні війська намагалися просунутися на Донбасі.

Увечері 18 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що окупанти практично по всій лінії фронту у Донецькій, Луганській та Харківській областях намагалися прорвати оборону, але вдалося їм це лише у двох точках.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що російські сили розпочали битву за Донбас, до якої вони готувалися давно.

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Але інші високопоставлені українські військові чиновники зазначають, що Росія все ще продовжує перекидати війська та техніку в південно-східний регіон Донбасу, і що ті наземні пересування, які спостерігали 18 квітня, не відповідали очікуваному великомасштабному наступу.

За словами військового чиновника, ця російська активність триває вже 4 дні і просто набирає сили. Він додав, що в цілому "загальна картина підтверджує, що наступ почався і активізується найближчими днями".

Цієї ж думки дотримується і офіційний представник міністерства оборони США Джон Кірбі. Він вважає, що дії Росії на Донбасі все ще є частиною операції з формування угруповання та створення умов для масштабного наступу.

На думку аналітиків, частина обстрілів, ймовірно, була спрямована на те, щоб скувати українські війська в таких містах, як Харків. Це роблять для того, щоб вони не вийшли на підтримку військ на Донбасі, які, як очікується, візьмуть на себе основний тягар російського наступу.

Видання зазначає, що, незважаючи на великі втрати в живій силі і техніці та очевидні слабкості в логістиці, Росія, як і раніше, має набагато більші військові ресурси, ніж Україна.

Натомість директор російських досліджень інституту CNA в Арлінгтоні Майкл Кофман має зовсім інший погляд на майбутні бойові дії.

"Я думаю, що хоч би що відбувалося на Донбасі, російські військові вже виснажені. Цей наступ буде менш рішучим, ніж очікується", – упевнений Кофман.

Передісторія:

  • 18 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас уже почалася, але генерали РФ вбили занадто багато своїх солдат, тому під час нового наступу поводяться обережніше.

Теми: УкраїнавійнаДонбас
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