Масштабное наступление на Донбасс: эксперты считают, что оно еще не началось

Мнения украинских и иностранных экспертов относительно того, что Россия уже начала свое масштабное наступление на востоке Украины, разделились: одни уверены, что российская армия все еще готовится к большому бою, другие же считают, что оккупанты уже истощены.

Источник: New York Times

Дословно NYT: "Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что ожидаемое российское наступление на востоке Украины началось в понедельник, но некоторые их коллеги и иностранные военные аналитики назвали эти действия просто подготовкой к гораздо более крупному наступлению".

Детали: Отмечается, что Россия усилила обстрелы украинских городов и нанесение ракетных ударов по всей стране, поскольку российские сухопутные войска пытались продвинутся на Донбассе.

Вечером 18 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что оккупанты практически по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях пытались прорвать оборону, но удалось им это только в двух точках.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что российские силы начали битву за Донбасс, к которой они готовились давно.

Но другие высокопоставленные украинские военные чиновники отмечают, что Россия все еще продолжает перебрасывать войска и технику в юго-восточный регион Донбасса, и что те наземные передвижения, которые наблюдали 18 апреля, не соответствовали ожидаемому крупномасштабному наступлению.

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По словам военного чиновника, эта российская активность продолжается уже 4 дня и просто набирает силу. Он добавил, что в целом "общая картина подтверждает, что наступление началось и активизируется в ближайшие дни".

Этого же мнения придерживается и официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби. Он считает, что действия России на Донбассе все еще являются частью операции по формированию группировки и созданием условия для масштабного наступления.

По мнению аналитиков, часть обстрелов, вероятно, также была направлена ​​на то, чтобы сковать украинские войска в таких городах, как Харьков. Это делают для того, чтобы они не вышли на поддержку войск на Донбассе, которые, как ожидается, примут на себя основную тяжесть российского наступления.

Издание отмечает, что, несмотря на большие потери в живой силе и технике и очевидные слабости в логистике, Россия по-прежнему обладает гораздо большими военными ресурсами чем Украина.

Вместе с тем директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман придерживается противоположного взгляда на грядущие боевые действия.

"Я думаю, что что бы ни происходило на Донбассе, российские военные уже истощены. Это наступление будет менее решительным, чем ожидается", – уверен Кофман.

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