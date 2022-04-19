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Чоловік знайшов розтяжку в Києві серед купи сухого гілля

Олена РощінаВівторок, 19 квітня 2022, 13:40
Розтяжка на Госпітальній, Патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва попереджає про небезпеку від російських боєприпасів.

Джерело: столична патрульна поліція 

Деталі: Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета. 

Чоловік розповів, що під час прогулянки на вулиці Госпітальній помітив розтяжку поміж складеного сухого гілля та предмет, схожий на гранату.

Патрульні негайно вирушили за вказаною адресою, забезпечили охорону місця події та викликали саперів.

 
 

Дослівно: "Щодня рятувальники працюють над тим, аби знешкодити боєприпаси, якими російські окупанти всіяли наше місто. Ось чому ми вкотре просимо вас бути уважними та обережними та не чіпати невідомих речей та предметів".

Деталі: У разі виявлення підозрілих предметів треба негайно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102.

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Також ДСНС створила мапу небезпечних місць і приймає заявки на розмінування.

Теми: Київрозмінування
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