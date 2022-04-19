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Мужчина нашел растяжку в Киеве среди груды сухих веток

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 13:40
Растяжка на Госпитальной, Патрульная полиция Киева

Патрульная полиция Киева предупреждает об опасности российских боеприпасов.

Источник: столичная патрульная полиция

Детали: На днях на линию 102 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета.

Мужчина рассказал, что во время прогулки на улице Госпитальной заметил растяжку между сложенными сухими ветками и предмет, похожий на гранату.

Патрульные немедленно отправились по указанному адресу, обеспечили охрану места происшествия и вызвали саперов.

 
 

Дословно: "Каждый день спасатели работают над тем, чтобы обезвредить боеприпасы, которыми российские оккупанті усеяли наш город. Вот почему мы еще раз просим вас быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестные вещи и предметы".

Детали: При обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить о находке по телефону 101 или 102.

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Также ГСЧС создала карту опасных мест и принимает заявки на разминирование.

Темы: Киевразминирование
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