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Шойгу вперше за три тижні прокоментував війну в Україні

Валентина РоманенкоВівторок, 19 квітня 2022, 13:40
Шойгу

Міністр оборони РФ Серій Шойгу заявив, що Росія "послідовно виконує план визволення самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: Шойгу, який виступив на колегії міноборони РФ, цитує російська служба ВВС

Деталі: Російський міністр заявив, що це США та інші західні країни роблять усе, щоб "максимально затягнути" перебіг війни.

Пряма мова: "Обсяги поставок іноземного озброєння, що наростають, наочно демонструють їхні наміри провокувати київський режим воювати "до останнього українця".

Деталі: Шойгу останнім часом рідко з'являється на публіці або робить будь-які заяви. До колегії останнім повідомленням від міністра було передане ним 8 квітня співчуття у зв'язку зі смертю лідера ЛДПР Володимира Жириновського, зазначає ВВС.

У березні ЗМІ з'явилися чутки про проблеми здоров'я у російського міністра, оскільки Шойгу довго не виступав публічно: 11 до 29 березня він не з'являвся перед камерами.

Нагадаємо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю". 

ВІДЕО ДНЯ

Російське керівництво постійно змінює "кінцеві цілі" своєї "спецоперації". Українці ж переконані, що Путін повномасштабною війною прагне знищити український народ як такий.

Теми: війнаРосія
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