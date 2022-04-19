Шойгу вперше за три тижні прокоментував війну в Україні

Міністр оборони РФ Серій Шойгу заявив, що Росія "послідовно виконує план визволення самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: Шойгу, який виступив на колегії міноборони РФ, цитує російська служба ВВС

Деталі: Російський міністр заявив, що це США та інші західні країни роблять усе, щоб "максимально затягнути" перебіг війни.

Пряма мова: "Обсяги поставок іноземного озброєння, що наростають, наочно демонструють їхні наміри провокувати київський режим воювати "до останнього українця".

Деталі: Шойгу останнім часом рідко з'являється на публіці або робить будь-які заяви. До колегії останнім повідомленням від міністра було передане ним 8 квітня співчуття у зв'язку зі смертю лідера ЛДПР Володимира Жириновського, зазначає ВВС.

У березні ЗМІ з'явилися чутки про проблеми здоров'я у російського міністра, оскільки Шойгу довго не виступав публічно: 11 до 29 березня він не з'являвся перед камерами.

Нагадаємо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю".

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Російське керівництво постійно змінює "кінцеві цілі" своєї "спецоперації". Українці ж переконані, що Путін повномасштабною війною прагне знищити український народ як такий.