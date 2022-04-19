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Шойгу впервые за три недели прокомментировал войну в Украине

Валентина РоманенкоВторник, 19 апреля 2022, 13:40
Шойгу

Министр обороны РФ Серей Шойгу заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Источник: Шойгу, который выступил на коллегии минобороны РФ, цитирует русская служба ВВС

Детали: Российский министр заявил, что это США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны.

Прямая речь: "Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца".

Детали: Шойгу в последнее время редко появляется на публике или делает какие-либо заявления. До коллегии последним сообщением от министра были переданные им 8 апреля соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отмечает ВВС.

В марте СМИ появились слухи о проблемах здоровья у российского министра, поскольку Шойгу долго не выступал публично: 11 по 29 марта он не появлялся перед камерами.

Напомним: В ночь на 24 февраля 2022 года Российская Федерация коварно нанесла удары по Украине с территории Беларуси и начала движение войск по нескольким направлениям границы. Путин назвал это "спецоперацией", конечную цель которой российское руководство первоначально лживо формулировало как "помощь "Л/ДНР" затем как - "освобождение Украины от (неизвестных) нацистов". 

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Российское руководство постоянно меняет "конечные цели" своей "спецоперации". Украинцы же уверены, что Путин полномасштабной войной стремится уничтожить украинский народ как таковой.

Темы: войнаРосcия
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