Російські ЗМІ "знайшли" Шойгу

Російські ЗМІ повідомляють, що президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки РФ, де був присутній міністр оборони Сергій Шойгу, який не з'являвся на публіці з 11 березня.

Джерело: РИА "Новости"

Деталі: Російське пропагандистське видання цитує прессекретаря глави держави Дмитра Пєскова:

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"Були присутні Мішустін, Матвієнко, Володін, Медведєв, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Наришкін та Сергій Іванов".

За словами Пєскова, міністр оборони РФ "доповів про хід спеціальної військової операції (війни в Україні -ред), надання гуманітарної допомоги, забезпечення безпеки та відновлення життєво важливої ​​інфраструктури на звільнених територіях".

"Детальна розмова була щодо переговорного процесу з Україною. Було висловлено жаль у зв'язку з повільністю української сторони", — заявив також прессекретар Путіна.

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Також вийшла новина про те, що в четвер російським журналістам повідомили в Міноборони РФ генерал армії Сергій Шойгу провів нараду щодо виконання держоборонзамовлення.

Журналісти кремлівського пулу також опублікували відео із Шойгу на нараді у Путіна.

Чи актуальне воно, неясно. Раніше російські ЗМІ вже використовували старі відео для ілюстрації новин із Шойгу. Зокрема 18 березня на "Першому каналі" вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. Там йшлося, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті співпадала з відео, опублікованим на сайті Міноборони РФ 11 березня.

Оновлено: В ефірі "Вестей 24" показали 30-секундне відео із Радбезу за участю Володимира Путіна. Тут уперше за останніх 13 днів з'явився міністр оборони Сергій Шойгу. Його появі у кадрі передували проблеми з камерою.

Камера чи то не була встановлена, чи то не налаштована належним чином, і видно, як із нею виробляють маніпуляції прямо під час ефіру, зазначає "Медуза".

Сам Шойгу на відео поправляє краватку, як це зазвичай робить людина, яка не встигла привести себе в порядок.

Відео триває лише 30 секунд, звуку на ньому немає. На екрані перед Путіним виведені члени Радбезу, у лівому верхньому кутку від президента імовірно Сергій Шойгу.

На останній секунді відео можна побачити, як у вікні з трансляцією Шойгу знову з'являється темний екран, і міністр наче зникає з наради.

Заради цього відео "Вести 24" перервали свій ефір.

Що передувало: Раніше у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив відсутність у медійному просторі глави Міноборони Росії Сергія Шойгу, тим, що той має "зараз багато турбот".

На прохання прокоментувати повідомлення видання "Агентство" про нібито проблеми зі здоров'ям російського міністра Пєсков сказав: "Не потрібно слухати видання "Агентство" і порадив звернутися до Міноборони РФ.

Нагадаємо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю".

Росія порушує правила ведення війни, обстрілююци цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирних мешканців України.

Передісторія: