Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Послів РФ та Білорусі попросили не їхати на захід до річниці звільнення концтабору Маутгаузен

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 14:38

Послів Росії та Білорусі попросили не приїздити на цьогорічну церемонію до 77 річниці звільнення нацистського концтабору Маутгаузен.

Як повідомляє австрійська Der Standard, про це повідомив керівник австрійського комітету Маутгаузена (MKÖ) Віллі Мерний. 

У коментарі виданню він сказав, що послів обох країн листами попросили не приїздити на цьогорічну церемонію у зв’язку з війною Росії проти України. 

Реклама:

Він зауважив, що нині участь у церемонії представників Росії та Білорусі "була б несумісною із "клятвою Маутгаузена" тих в’язнів, які вижили, та цінностями миру і свободи". Проте родичі в’язнів та профільні організації з РФ і Білорусі запрошені. 

За його словами, це напевно перший такий випадок за 77-річну історію. 

"Величезні жертви, яких СРСР зазнав у спільній з союзниками боротьбі проти націонал-соціалізму та внесок у звільнення багатьох концтаборів не будуть забуті у всі часи, це невід’ємна частина історії нашого континенту. Проте що стосується війни Росії проти України, з огляду на випадки невиправданого насильства та найбільш кричущих порушень прав людини ми не можемо утриматись від того, щоб однозначно засудити її", - раніше заявили у спільній заяві MKÖ, організації Меморіал Маутгаузена та Міжнародного комітету Маутгаузена. 

ВІДЕО ДНЯ

У роки Другої світової війни нацисти знищили у Маутгаузені понад 100 тисяч людей. 

Перед цим офіційних представників Росії та Білорусі не запросили на пам'ятну церемонію до роковин визволення Бухенвальда через загибель колишнього в'язня від обстрілу в Харкові.

На заходах на честь 77-річчя звільнення концтабору Бухенвальд Білорусь представляв один із лідерів опозиції Павєл Латушко.

Теми: Росіяісторіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Росія
Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: