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Послів РФ та Білорусі попросили не їхати на захід до річниці звільнення концтабору Маутгаузен

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 14:38

Послів Росії та Білорусі попросили не приїздити на цьогорічну церемонію до 77 річниці звільнення нацистського концтабору Маутгаузен.

Як повідомляє австрійська Der Standard, про це повідомив керівник австрійського комітету Маутгаузена (MKÖ) Віллі Мерний. 

У коментарі виданню він сказав, що послів обох країн листами попросили не приїздити на цьогорічну церемонію у зв’язку з війною Росії проти України. 

Він зауважив, що нині участь у церемонії представників Росії та Білорусі "була б несумісною із "клятвою Маутгаузена" тих в’язнів, які вижили, та цінностями миру і свободи". Проте родичі в’язнів та профільні організації з РФ і Білорусі запрошені. 

За його словами, це напевно перший такий випадок за 77-річну історію. 

"Величезні жертви, яких СРСР зазнав у спільній з союзниками боротьбі проти націонал-соціалізму та внесок у звільнення багатьох концтаборів не будуть забуті у всі часи, це невід’ємна частина історії нашого континенту. Проте що стосується війни Росії проти України, з огляду на випадки невиправданого насильства та найбільш кричущих порушень прав людини ми не можемо утриматись від того, щоб однозначно засудити її", - раніше заявили у спільній заяві MKÖ, організації Меморіал Маутгаузена та Міжнародного комітету Маутгаузена. 

У роки Другої світової війни нацисти знищили у Маутгаузені понад 100 тисяч людей. 

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Перед цим офіційних представників Росії та Білорусі не запросили на пам'ятну церемонію до роковин визволення Бухенвальда через загибель колишнього в'язня від обстрілу в Харкові.

На заходах на честь 77-річчя звільнення концтабору Бухенвальд Білорусь представляв один із лідерів опозиції Павєл Латушко.

Теми: Росіяісторіясанкції
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