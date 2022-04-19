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Послов РФ и Беларуси попросили не ехать на мероприятие к годовщине освобождения концлагеря Маутхаузен

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 14:38

Послов России и Беларуси попросили не приезжать на церемонию к 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен.

Как сообщает австрийская газета Der Standard, об этом сообщил руководитель австрийского комитета Маутхаузена (MKÖ) Вилли Мерный.

В комментарии изданию он сказал, что послов обеих стран в письме попросили не приезжать на нынешнюю церемонию в связи с войной России против Украины.

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Он отметил, что в настоящее время участие в церемонии представителей России и Беларуси "было бы несовместимым с "клятвой Маутхаузена" выживших узников и ценностями мира и свободы". Однако родственники заключенных и профильные организации из РФ и Беларуси приглашены.

По его словам, это наверняка первый подобный случай за 77-летнюю историю.

"Огромные жертвы, которые СССР испытал в совместной с союзниками борьбе против национал-социализма и вклад в освобождение многих концлагерей не будут забыты во все времена, это неотъемлемая часть истории нашего континента. Однако что касается войны России против Украины, учитывая случаи неоправданного насилия и наиболее вопиющих нарушений прав человека мы не можем воздержаться от того, чтобы однозначно осудить его", - заявили в совместном заявлении MKÖ, организации Мемориал Маутхаузена и Международного комитета Маутхаузена.

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В годы Второй мировой войны нацисты уничтожили в Маутхаузене более 100 тысяч человек.

Перед этим официальных представителей России и Беларуси не пригласили на памятную церемонию к годовщине освобождения Бухенвальда из-за гибели бывшего узника от обстрела в Харькове.

На мероприятиях в честь 77-летия освобождения концлагеря Бухенвальд Беларусь представлял один из лидеров оппозиции Павел Латушко.

Темы: Росcияисториясанкции
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