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45% росіян назвали метою війни в Україні суд над "українськими нацистами"

Ірина БалачукВівторок, 19 квітня 2022, 15:28
Інфографіка ВЦВГД

45% громадян Росії вважають метою російської війни в Україні суд над "українськими нацистами".

Джерело: Всеросійський центр вивчення громадської думки

Дослівно ВЦВГД: "Більшість росіян вважають, що в Україні є організації, які сповідують ідеологію нацизму (88%). Вважають, що їх немає, 4%, ще 8% не змогли відповісти".

Деталі: 76% опитаних вважають, що нібито українські нацистські організації становлять загрозу для Росії та російських громадян, 14% дотримуються протилежної позиції, 6% не змогли відповідати, 4% не відповідали на це питання. 

 
Інфографіка ВЦВГД

70% росіян згодні з тим, що влада України "швидше підтримує нацистські організації", з тим, що швидше не підтримує, згодні 8%. Ще 14% вважають, що українське керівництво їх не помічає. Важко дати відповідь 8%. 

Одним із результатів так званої "спецоперації Росії" в Україні 45% росіян бачать суд над нібито "українськими нацистами" за скоєні злочини, 39% – відмову України від вступу до НАТО та оголошення нею статусу нейтральної країни.

Третина опитаних вважають, що результатом має стати визнання незалежності квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР" з боку України. По 32% громадян Росії назвали результатом спецоперації закріплення без'ядерного статусу України та запровадження кримінальної відповідальності за нібито пропаганду нацизму в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Соціологічне дослідження проходило 18 квітня. Методом телефонних інтерв'ю було опитано 1600 росіян у віці від 18 років. Соціологи зазначають, що для цієї вибірки максимальний розмір помилки з ймовірністю 95% не перевищує 2,5%.

Теми: Росіявійнасоціологія
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