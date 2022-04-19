45% россиян назвали целью войны в Украине суд над "украинскими нацистами"

45% граждан России считают целью российской войны в Украине суд над "украинскими нацистами".

Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения

Дословно ВЦИОМ: "Большинство россиян считают, что в Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма (88%). Считают, что их нет, 4%, еще 8% затруднились ответить".

Детали: 76% опрошенных считают, что якобы украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан, 14% придерживаются противоположной позиции, 6% затруднились с ответом, 4% не отвечали на этот вопрос.

Инфографика вциом

70% россиян согласны с тем, что власти Украины "скорее поддерживают нацистские организации", с тем, что скорее не поддерживают, ­согласны 8%. Еще 14% считают, что украинское руководство их не замечает. Затруднились дать ответ 8%.

Одним из результатов так называемой "спецоперации России" в Украине 45% россиян видят суд над якобы "украинскими нацистами" за совершенные преступления, 39% – отказ Украины от вступления в НАТО и объявление ею статуса нейтральной страны.

Треть опрошенных считают, что результатом должно стать признание независимости квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР" со стороны Украины. По 32% граждан России назвали итогом спецоперации закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за якобы пропаганду нацизма на Украине.

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Социологическое исследование проходило 18 апреля. Методом телефонных интервью было опрошено 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Социологи отмечают, что для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.