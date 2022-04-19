Блокада росіянами Маріуполя ще більше ускладнила переговори – Подоляк
Вівторок, 19 квітня 2022, 17:49
Облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговори між Києвом та Москвою, тому важко сказати, коли можуть відновитися прямі контакти між сторонами.
Джерело: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, якого цитує Reuters
Деталі: У Володимира Зеленського припустили, що Росія розраховує на зміцнення своїх переговорних позицій за допомогою нового наступу, який вона розпочала на сході України.
Пряма мова Подоляка: "Очевидно, що на тлі маріупольської трагедії переговорний процес ще більше ускладнився".
Передісторія: Міноборони Росії 19 квітня запропонувало українським військовим, які захищають маріупольську "Азовсталь", скласти зброю та здатися, це стало вже третім таким зверненням окупантів з початку квітня.
ВІДЕО ДНЯ