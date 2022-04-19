Окупанти знову пропонують захисникам Маріуполя здатися: втретє з початку квітня

Захисники Маріуполя. Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко та командира 36 ОБрМП майор Сергій Волина. Фото з Telegram "Азова"

Міноборони Росії запропонувало українським військовим, які захищають "Азовсталь", скласти зброю та здатися – це вже третє таке звернення окупантів з початку квітня.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Росія пропонує з 12:00 19 квітня припинити будь-які бойові дії та скласти зброю.

Реклама:

У Міноборони РФ додали, що нібито "усім, хто склав зброю, гарантується збереження життя".

За планом окупантів, з 13:30 має бути запроваджений режим тиші, а з 14:00 до 16:00 "усі без винятку" захисники "Азовсталі" мають "вийти без зброї та боєприпасів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ