Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти знову пропонують захисникам Маріуполя здатися: втретє з початку квітня

Ірина БалачукВівторок, 19 квітня 2022, 11:58
Окупанти знову пропонують захисникам Маріуполя здатися: втретє з початку квітня
Захисники Маріуполя. Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко та командира 36 ОБрМП майор Сергій Волина. Фото з Telegram "Азова"

Міноборони Росії запропонувало українським військовим, які захищають "Азовсталь", скласти зброю та здатися – це вже третє таке звернення окупантів з початку квітня.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Росія пропонує з 12:00 19 квітня припинити будь-які бойові дії та скласти зброю.

Реклама:

У Міноборони РФ додали, що нібито "усім, хто склав зброю, гарантується збереження життя".

За планом окупантів, з 13:30 має бути запроваджений режим тиші, а з 14:00 до 16:00 "усі без винятку" захисники "Азовсталі" мають "вийти без зброї та боєприпасів".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У березні влада Маріуполя відмовилася здати місто і перейти на бік Росії.
  • 4 квітрня Міноборони РФ запропонувало захисникам українського Маріуполя скласти зброю, починаючи з 6 ранку 5 квітня. Але цього не відбулося. 
  • 13 квітня лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відозвернення з заблокованого росіянами Маріуполя і підтвердили, що їм вдалося об'єднати зусилля для захисту міста.
  • 14 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що деблокада Маріуполя можлива, і бійці чекають відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни.
  • 15 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.
  • 17 квітня російські окупанти вкотре запропонували українським захисникам Маріуполя скласти зброю та здатися в полон. Однак українські військові продовжують тримати оборону. 

 

Теми: Маріупольвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: