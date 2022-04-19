Окупанти знову пропонують захисникам Маріуполя здатися: втретє з початку квітня

Захисники Маріуполя. Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко та командира 36 ОБрМП майор Сергій Волина. Фото з Telegram "Азова"

Міноборони Росії запропонувало українським військовим, які захищають "Азовсталь", скласти зброю та здатися – це вже третє таке звернення окупантів з початку квітня.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Росія пропонує з 12:00 19 квітня припинити будь-які бойові дії та скласти зброю.

У Міноборони РФ додали, що нібито "усім, хто склав зброю, гарантується збереження життя".

За планом окупантів, з 13:30 має бути запроваджений режим тиші, а з 14:00 до 16:00 "усі без винятку" захисники "Азовсталі" мають "вийти без зброї та боєприпасів".

Передісторія:

У березні влада Маріуполя відмовилася здати місто і перейти на бік Росії.

4 квітрня Міноборони РФ запропонувало захисникам українського Маріуполя скласти зброю, починаючи з 6 ранку 5 квітня. Але цього не відбулося.

13 квітня лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відозвернення з заблокованого росіянами Маріуполя і підтвердили, що їм вдалося об'єднати зусилля для захисту міста.

14 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що деблокада Маріуполя можлива, і бійці чекають відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни.

15 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.

17 квітня російські окупанти вкотре запропонували українським захисникам Маріуполя скласти зброю та здатися в полон. Однак українські військові продовжують тримати оборону.