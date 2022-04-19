Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти знову пропонують захисникам Маріуполя здатися: втретє з початку квітня

Ірина БалачукВівторок, 19 квітня 2022, 11:58
Захисники Маріуполя. Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко та командира 36 ОБрМП майор Сергій Волина. Фото з Telegram "Азова"

Міноборони Росії запропонувало українським військовим, які захищають "Азовсталь", скласти зброю та здатися – це вже третє таке звернення окупантів з початку квітня.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Росія пропонує з 12:00 19 квітня припинити будь-які бойові дії та скласти зброю.

У Міноборони РФ додали, що нібито "усім, хто склав зброю, гарантується збереження життя".

За планом окупантів, з 13:30 має бути запроваджений режим тиші, а з 14:00 до 16:00 "усі без винятку" захисники "Азовсталі" мають "вийти без зброї та боєприпасів".

Передісторія: 

  • У березні влада Маріуполя відмовилася здати місто і перейти на бік Росії.
  • 4 квітрня Міноборони РФ запропонувало захисникам українського Маріуполя скласти зброю, починаючи з 6 ранку 5 квітня. Але цього не відбулося. 
  • 13 квітня лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відозвернення з заблокованого росіянами Маріуполя і підтвердили, що їм вдалося об'єднати зусилля для захисту міста.
  • 14 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що деблокада Маріуполя можлива, і бійці чекають відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни.
  • 15 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.
  • 17 квітня російські окупанти вкотре запропонували українським захисникам Маріуполя скласти зброю та здатися в полон. Однак українські військові продовжують тримати оборону. 

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Маріупольвійна
Головне сьогодні

Україна підтримує ініціативу про чотириденне Великоднє перемир'я

Путін приймав рішення про війну зі жменькою людей, він все більше ізольований і непоступливий – ЗМІ

Окупанти Криму образилися за літеру Z та пригрозили Поклонській покаранням

Воїни ДПСУ вийшли до держкордону України у трьох областях

Переговори: у Кремлі заявили, що передали Україні "документ". У Зеленського вивчають позицію РФ

Радник голови ОП: Медведчук – "заробітчанин", який розвів росіян на великі гроші

Усі новини...
Маріуполь
Путін бачив звернення Медведчука, але не відреагував
У Маріуполі окупанти збирають дані про загиблих і зниклих – радник мера
У Маріуполі росіяни б’ють не лише по "Азовсталі", а й по житловому сектору – радник мера
Останні новини
18:45
Офіційно: російських і білоруських тенісистів не пустили на Вімблдон
18:32
У підвалі Маріуполя померла 91-річна єврейка, яка пережила Голокост
18:31
Зеленський впевнений в успіху запровадження нафтового ембарго Євросоюзом
18:26
Україна підтримує ініціативу про чотириденне Великоднє перемир'я
18:23
Голод, інфляція і дефіцит електротоварів: МВФ про наслідки війни для світової економіки
18:19
"Росія вмирає від передозу ненависті" – Рєуцький
18:14
Росіяни запустили "міжконтинентальну" ракету: Путін каже, що аналогів немає і погрожує
17:58
Ціни виробників промислових товарів у Німеччині зросли на 30%
17:48
ЄС підтримує заклик до гуманітарного великоднього режиму тиші
17:45
Путін приймав рішення про війну зі жменькою людей, він все більше ізольований і непоступливий – ЗМІ
Усі новини...