Блокада россиянами Мариуполя еще больше усложнила переговорный процесс – Подоляк

Осада Мариуполя Россией еще больше усложнила переговоры между Киевом и Москвой, поэтому сложно сказать, когда могут возобновиться прямые контакты между сторонами.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого цитирует Reuters

Детали: У Владимира Зеленского предположили, что Россия рассчитывает на укрепление своих переговорных позиций посредством нового наступления, которое она начала на востоке Украины.

Прямая речь Подоляка: "Очевидно, что на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс еще больше усложнился".

Предыстория: Минобороны России 19 апреля предложило украинским военным, защищающим мариупольскую "Азовсталь", сложить оружие и сдаться, это стало уже третьим таким обращением оккупантов с начала апреля.