Блокада россиянами Мариуполя еще больше усложнила переговорный процесс – Подоляк
Вторник, 19 апреля 2022, 17:49
Осада Мариуполя Россией еще больше усложнила переговоры между Киевом и Москвой, поэтому сложно сказать, когда могут возобновиться прямые контакты между сторонами.
Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого цитирует Reuters
Детали: У Владимира Зеленского предположили, что Россия рассчитывает на укрепление своих переговорных позиций посредством нового наступления, которое она начала на востоке Украины.
Реклама:
Прямая речь Подоляка: "Очевидно, что на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс еще больше усложнился".
Предыстория: Минобороны России 19 апреля предложило украинским военным, защищающим мариупольскую "Азовсталь", сложить оружие и сдаться, это стало уже третьим таким обращением оккупантов с начала апреля.