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В Ірпені на міні підірвалась вантажівка: водій загинув

Валентина РоманенкоВівторок, 19 квітня 2022, 17:54

В Ірпені на Київщині на міні підірвався вантажний автомобіль "КаМАЗ", водій загинув.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова: "Друзі, на жаль, маємо нещасний випадок. У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув".

Деталі: За словами очільника міста, особу загиблого, звідки він їхав і куди зараз встановлюють. Маркушин закликав людей не поспішати потрапити в Ірпінь, поки є місця, які ще не встигли відпрацювати сапери. 

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Теми: ІрпіньвійнаКиївська область
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