В Ірпені на міні підірвалась вантажівка: водій загинув

В Ірпені на Київщині на міні підірвався вантажний автомобіль "КаМАЗ", водій загинув.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова: "Друзі, на жаль, маємо нещасний випадок. У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув".

Деталі: За словами очільника міста, особу загиблого, звідки він їхав і куди зараз встановлюють. Маркушин закликав людей не поспішати потрапити в Ірпінь, поки є місця, які ще не встигли відпрацювати сапери.