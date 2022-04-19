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В Ирпене на мине подорвался "КаМАЗ": водитель погиб

Валентина РоманенкоВторник, 19 апреля 2022, 17:54

В Ирпене в Киевской области на мине подорвался грузовой автомобиль "КаМАЗ", водитель погиб.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь: "Друзья, к сожалению, имеем несчастный случай. В микрорайоне Стоянка на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель погиб.

Детали: По словам главы города, личность погибшего, откуда он ехал и куда сейчас устанавливают. Маркушин призвал людей не спешить попасть в Ирпень, пока есть места, где еще не успели отработать саперы.

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Темы: ИрпеньвойнаКиевская область
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