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Путін влаштовує у Маріуполі другу Чечню – США

Світлана КізіловаВівторок, 19 квітня 2022, 20:51
Прапор РФ на тлі зруйнованого росіянами будинку у Маріуполі, фото Getty Images

Президент Росії вчиняє з населенням окупованих українських міст те саме, що робив з чеченцями під час загарбницької війни – знущається з мирних жителів у "фільтраційних" таборах.

Джерело: твіт посольства США в Україні

Деталі: За даними станом на 18 квітня, російські окупанти утримують у "фільтраційних" таборах по лінії Мангу-Нікольске-Ялта не менш 27 тисяч людей.

Щонайменше 20 тисяч осіб утримуються росіянами для "фільтрації" на південному заході від Маріуполя. Ще від 5 тисяч до 7 тисяч людей перебувають у таборі біля села Безіменне на Донеччині, їх окупанти планують депортувати з України на територію РФ.

У дипломатичному представництві США з огляду на це зауважили, що Володимир Путін продовжує діяти у своєму стилі, саме таким чином він поводився з жителями Чечні.

Дослівно посольство США: "Сценарій Путіна не змінюється. У фільтраційних таборах в Чечні Росія також била, катувала і страчувала мирних жителів. Ми підтримуємо Україну".

Теми: МаріупольПутінвійнадепортація
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