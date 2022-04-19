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Путин устраивает в Мариуполе вторую Чечню – США

Светлана КизиловаВторник, 19 апреля 2022, 20:51
Флаг РФ на фоне разрушенного россиянами дома в Мариуполе, фото Getty Images

Президент России делает с населением оккупированных украинских городов то же, что делал с чеченцами во время захватнической войны – издевается над мирными жителями в "фильтрационных" лагерях.

Источник: твит посольства США в Украине

Детали: По данным по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты удерживают в "фильтрационных" лагерях по линии Мангу-Никольское-Ялта не менее 27 тысяч человек.

По меньшей мере 20 тысяч человек содержатся россиянами для "фильтрации" на юго-западе от Мариуполя. Еще от 5 тысяч до 7 тысяч человек находятся в лагере возле села Безимянное в Донецкой области, их оккупанты планируют депортировать из Украины на территорию РФ.

В дипломатическом представительстве США, учитывая это, отметили, что Владимир Путин продолжает действовать в своем стиле, именно таким образом он обращался с жителями Чечни.

Дословно посольство США: "Сценарий Путина не меняется. В фильтрационных лагерях в Чечне Россия также избивала, пытала и казнила мирных жителей. Мы поддерживаем Украину".

Темы: МариупольПутинвойнадепортация
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