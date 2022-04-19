Зброя для України: протягом доби США відправить ще 7 літаків з допомогою

Очікується, що у найближчі 24 години до Європи прибудуть ще сім рейсів з безпековою допомогою США для України.

Про це повідомив журналістам у вівторок високопоставлений представник міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Чиновник не зміг сказати, коли ця допомога прибуде в Україну наземним транспортом, але сказав, що "жодна з цих партій не затримується надто довго, перш ніж її вивантажують із літаків та "належно завантажують" для відправки в Україну".

Реклама:

"У наступні 24 години ми очікуємо, що буде понад пів дюжини, а можливо, сім рейсів зі Сполучених Штатів з різною кількістю матеріалів із затвердженого минулого тижня пакету у розмірі 800 мільйонів доларів", – сказав чиновник.

У новому пакеті США надають Україні 11 вертольотів Мі-17, 300 безпілотників Switchblade, 18 гаубиць та захисне обладнання для захисту від хімічних атак у рамках останньої партії допомоги в галузі безпеки, схваленої Білим домом, повідомляв Пентагон.

Крім того, новий пакет озброєння включає 200 бронетранспортерів M113, 10 протиартилерійських радарів, 500 протитанкових ракет Javelin та 30 000 комплектів бронежилетів та касок.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що тижні підготовки до масштабної наступальної операції на сході України не допомогли російському командуванню позбутися найбільших проблем, хоча й виглядає так, що вони намагаються вчитися на своїх помилках.