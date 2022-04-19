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Оружие для Украины: в течение суток США отправит еще 7 самолетов с помощью

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 21:15

Ожидается, что в ближайшие 24 часа в Европу прибудут еще семь рейсов с помощью США для Украины.

Об этом сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Чиновник затруднился сказать, когда эта помощь прибудет в Украину наземным транспортом, но сказал, что "ни одна из этих партий не задерживается слишком долго, прежде чем ее выгружают из самолетов и "надлежаще загружают" для отправки в Украину".

"В следующие 24 часа мы ожидаем, что будет более чем полудюжины, а возможно, семь рейсов из Соединенных Штатов с разным количеством материалов из утвержденного на прошлой неделе пакета в размере 800 миллионов долларов", – сказал чиновник.

В новом пакете США предоставляют Украине 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade, 18 гаубиц и защитное оборудование для защиты от химических атак в рамках последней партии помощи в области безопасности, одобренной Белым домом, сообщал Пентагон.

Кроме того, новый пакет вооружения включает в себя 200 бронетранспортеров M113, 10 противоартиллерийских радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 000 комплектов бронежилетов и касок.

Напомним, в Пентагоне считают, что недели подготовки к масштабной наступательной операции на востоке Украины не помогли российскому командованию избавиться от самых больших проблем, хотя и выглядит так, что они пытаются учиться на своих ошибках.

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Темы: оружиеСШАвойнаУкраина
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