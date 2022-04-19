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"Звернення", після якого "ДНР" зазіхає на Запорізьку область, ухвалили обманом – ОВА

Катерина ТищенкоВівторок, 19 квітня 2022, 23:29
Звернення, після якого ДНР зазіхає на Запорізьку область, ухвалили обманом – ОВА
Розівська громада

Так зване "звернення" від Розівки Запорізької області, після якого ватажок "ДНР" заговорив про можливість приєднання громади до ОРДО, було ухвалено обманом під дулами автоматів.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Деталі: В ОВА зазначили, що з 2 березня російські війська окупували територію Розівської територіальної громади Пологівського району. Весь цей час окупанти проводили певну роботу з місцевим населенням, робили так званий перепис, потім повісили прапори так званої "Л/ДНР". Нещодавно в громаду приїздив один з ватажків так званої "ДНР".

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Як зазначив голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський, на сьогодні є інформація, що місцеве населення, переважно люди похилого віку та переселенці з Маріуполя, обманом було зібране в місцевий будинок культури. Людям сказали, що будуть обговорюватись питання виплати пенсії та з'ясовуватись їх соціально-побутові потреби. 

Дослівно ОВА: "Насправді ж людям озвучили так званий меморандум за те, щоб провести вибори нового "мера", якогось "активу села", а потім і про звернення до так званої республіки "ДНР" про приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя. Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України".

Що передувало: Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін пообіцяв не залишити поза увагою нібито "звернення мешканців" Розівського району Запорізької області про тимчасове приєднання до "ДНР".

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Теми: Запорізька областьДНРокупація
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