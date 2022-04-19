Ватажок "ДНР" заговорив про приєднання частини Запорізької області

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін пообіцяв не залишити поза увагою нібито "запит мешканців" Розівського району (зараз Розівської громади Пологівського району) Запорізької області про тимчасове приєднання до "ДНР".

Джерело: Пушилін в ефірі "Росія 24", пише російське агентство РИА Новости, ресурс бойовиків "ДАН"

Пряма мова: "Це не перше звернення. Але точно перше публічне і настільки завзяте звернення, що заслуговує на особливу повагу, це своєрідний громадянський подвиг. Люди справді натерпілися за всі ці вісім років, люди втомилися від нацистського режиму і хочуть змін у позитивний бік".

Деталі: За словами ватажка бойовиків ОРДО, питання зміни "адміністративних кордонів", а саме того, в якій формі та в якому вигляді це може статися, "з урахуванням того, що ДНР визнано у конституційних кордонах", вирішуватиметься пізніше.

"Але це, звичайно ж, ні за яких обставин не залишиться без нашої уваги, ми надамо цілковиту підтримку. Підтримку не лише у відновленні економічних зв'язків, що вже зараз відбувається, підтримку не лише у відновленні мобільного зв'язку, інтернету, що на даний момент момент реалізовано, але, безумовно, ми надамо підтримку у поновленні виплат пенсій, соціальних допомог, вибудовуванні адміністративного управління, тобто зарплат бюджетникам, безумовно, там має працювати повноцінно медична служба, рятувальники, правоохоронні органи", - сказав Пушилін.

Він додав, що так звана "ДНР" почне з надання цілковитої "підтримки", а потім буде "дивитися, як розвиватиметься ситуація".

"Але люди точно не будуть кинуті", - заявив ватажок ОРДО.

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Як повідомляє ресурс бойовиків "ДАН", у вівторок жителі Розівського району Запорізької області нібито "організували зібрання, на якому ухвалили рішення про приєднання цієї території до ДНР".

Довідка: Розівська громада Запорізької області окупована російськими військами.

Росія почала повномасштабну війну проти України 24 лютого під формальним приводом "звільнення Донбасу", визнавши перед цим "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" в межах Донецької та Луганської областей України.