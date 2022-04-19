"Обращение", после которого "ДНР" посягает на Запорожскую область, приняли обманом – ОВА

Так называемое "обращение" от Розовки Запорожской области, после которого главарь "ДНР" заговорил о возможности присоединения общины к ОРДО, было принято обманом под дулами автоматов.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Детали: В ОВА отметили, что со 2 марта российские войска оккупировали территорию Розовской территориальной общины Пологовского района. Все это время оккупанты проводили определенную работу с местным населением, делали так называемую перепись, затем повесили флаги так называемой "Л/ДНР". Недавно в общину приезжал один из предводителей так называемой "ДНР".

Как отметил председатель Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский, на сегодняшний день есть информация, что местное население, преимущественно пожилые люди и переселенцы из Мариуполя, обманом было собрано в местное здание культуры. Людям сказали, что будут обсуждаться вопросы выплаты пенсии и выяснять их социально-бытовые нужды.

Дословно ОВА: "На самом же деле людям озвучили так называемый меморандум за то, чтобы провести выборы нового "мэра", какого-то "актива села", а затем и об обращении к так называемой республике "ДНР" о присоединении, пока не будет захвачено Запорожье. Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля Украины".

Что предшествовало: Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин пообещал не оставить без внимания якобы "запрос жителей" Розовского района Запорожской области о временном присоединении к "ДНР".