Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Один з вцілілих матросів крейсера "Москва" розповів своїй матері, що корабель рухався в Одесу для участі в операції з висадки десантників, які мали б захоплювати місто.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Ім'я жінки, з якою вдалося поговорити журналістам, не вказується з міркувань безпеки. Вона розповіла, що 14 квітня вона говорила телефоном зі своїм сином – матросом-строковиком, який служив на "Москві", та який вижив.

Вона також зізналася, що корабель прямував до Одеси, проте не доплив – у крейсер поцілили українські ракети "Нептун".

Пряма мова матері: "Ви зрозумійте мене як матір. Я посивіла просто від жаху. Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в інтернеті – це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час.

…Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? В нас запустили 3 ракети!" Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя. Їм дали телефони, бо вони були, вибачте, лише в трусах і тільниках. У них все там (на крейсері - УП) залишилось, і телефони, і документи. Вони без всього.

Він мені сказав - "Ні, мамо, це неправда. Ніяка це не пожежа". Він не просто так це каже, не з голови взяв. Розповідає мені і плаче від жаху, який пережив. Ну, погодьтеся, що він просто так би це не придумав. І це не шлюпка дерев'яна, яка просто так би спалахнула. Ніхто нічого не пояснює. Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети "Нептун".

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Деталі: Усього на "Москві", за словами матері російського матроса, перебувало близько 510 осіб. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих - загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар припав якраз на палубу. Також вона додала, що є поранені російські військові з відірваними кінцівками.

На запитання журналістів про те, як в умовах "мирного часу" корабель йшов на бойовий вихід, коли в нього влучили ракети, жінка сказала наступне: "Ні, це ніякий не бойовий вихід. Жодного бойового виходу не було. Вони просто йшли у бік Одеси. Це не бойовий вихід. Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі".

Як військова операція по висадці десанту могла бути "небойовим виходом" корабля, мати російського матроса так і не пояснила. Водночас з її слів випливає, що задачею російського крейсера було дістатися Одеси для спроби захоплення міста.

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