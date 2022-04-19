Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Світлана КізіловаВівторок, 19 квітня 2022, 23:57
Фото OSINTtechnical з Twitter

Один з вцілілих матросів крейсера "Москва" розповів своїй матері, що корабель рухався в Одесу для участі в операції з висадки десантників, які мали б захоплювати місто.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Ім'я жінки, з якою вдалося поговорити журналістам, не вказується з міркувань безпеки. Вона розповіла, що 14 квітня вона говорила телефоном зі своїм сином – матросом-строковиком, який служив на "Москві", та який вижив.

Вона також зізналася, що корабель прямував до Одеси, проте не доплив – у крейсер поцілили українські ракети "Нептун".

Пряма мова матері: "Ви зрозумійте мене як матір. Я посивіла просто від жаху. Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в інтернеті – це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час.

…Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? В нас запустили 3 ракети!" Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя. Їм дали телефони, бо вони були, вибачте, лише в трусах і тільниках. У них все там (на крейсері - УП) залишилось, і телефони, і документи. Вони без всього.

Він мені сказав - "Ні, мамо, це неправда. Ніяка це не пожежа". Він не просто так це каже, не з голови взяв. Розповідає мені і плаче від жаху, який пережив. Ну, погодьтеся, що він просто так би це не придумав. І це не шлюпка дерев'яна, яка просто так би спалахнула. Ніхто нічого не пояснює. Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети "Нептун".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Усього на "Москві", за словами матері російського матроса, перебувало близько 510 осіб. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих - загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар припав якраз на палубу. Також вона додала, що є поранені російські військові з відірваними кінцівками.

На запитання журналістів про те, як в умовах "мирного часу" корабель йшов на бойовий вихід, коли в нього влучили ракети, жінка сказала наступне: "Ні, це ніякий не бойовий вихід. Жодного бойового виходу не було. Вони просто йшли у бік Одеси. Це не бойовий вихід. Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі".

Як військова операція по висадці десанту могла бути "небойовим виходом" корабля, мати російського матроса так і не пояснила. Водночас з її слів випливає, що задачею російського  крейсера було дістатися Одеси для спроби захоплення міста.

Знати більше: Геннадій Труханов: Одеса – це таки мама. І ми свою маму захищатимемо і берегтимемо

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" підбили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами вийшов з ладу та затонув.
  • Експерти проаналізували знімки з супутників і визначили точні координати розташування крейсера "Москва" в момент влучення в нього українських ракет "Нептун".
  • Експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон порахував через супутникові знімки та російське офіційне відео, що половина екіпажу російського крейсера "Москва" загинули або поранені

Теми: Чорне моревійнаОдесаРосія
Головне сьогодні

Воїни ДПСУ вийшли до держкордону України у трьох областях

Переговори: у Кремлі заявили, що передали Україні "документ". У Зеленського вивчають позицію РФ

Радник голови ОП: Медведчук – "заробітчанин", який розвів росіян на великі гроші

У Бучанському районі викрили підлітка, який шпигував на росіян

ЗСУ спростували заяву Пентагону про надані Україні літаки

У Маріуполі домовились про гумкоридор для жінок, дітей та літніх людей – Верещук

Усі новини...
Чорне море
Ворожі кораблі відійшли від українського берега майже на 200 км – ОК "Південь"
Командування ЧФ РФ порахувало 37 загиблих і сотню поранених на "Москві" – ЗМІ
Знайшлися нові російські сім'ї, чиї сини загинули на крейсері "Москва"
Останні новини
16:26
Російський Россельхозбанк через санкції не зміг виплатити відсотки за єврооблігаціями
16:25
"Не заздримо нозі Шкарлета": українці обговорюють "бойові" фото міністра освіти та ректора НАУ
16:06
Окупанти Криму образилися за літеру Z та пригрозили Поклонській покаранням
16:05
Український держборг зросте до понад 85% ВВП цього року – МВФ
15:59
У російських школах запровадять уроки про війну з Україною
15:45
Німеччина обіцяє навчання і обслуговування для ЗСУ
15:40
Starlink в Україні тепер можуть користуватися всі охочі – глава Мінцифри
15:35
Хроніка війни в Україні. 56-й день ОНЛАЙН
15:33
Епіфаній просить не проводити служби на Великдень там, де небезпечно
15:33
"Почесна" бригада РФ героїчно тікала з України із вкраденими унітазами – постпред в ООН
Усі новини...